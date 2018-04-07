Экспорт из Египта в Россию вырос в 2017 году на 35%

КАИР , 7 апреля. / ТАСС /. Экспорт египетских товаров в Россию в 2017 году вырос на 35%. Об этом сообщил в субботу в Каире министр промышленности и торговли Тарик Кабиль.

"По итогам года египетский экспорт на российский рынок вырос значительно — с $374,1 млн до $504,6 млн, — отметил он. — Преодоление отметки в полмиллиарда долларов является важным шагом в достижении качественного скачка в торгово-инвестиционных отношениях между двумя странами".

Кроме того, по его словам, «запланированное заключение соглашения о зоне свободной торговли между Египтом Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет способствовать удвоению экспорта страны на рынки организации».

Увеличение экспорта затронуло поставки фруктов и овощей, в среднем, на 39% (до $375,5 млн), а также продуктов питания, объем поставок которых вырос на 115% (до $21 млн). Отмечен рост поставок бытовых товаров на 600% (до $28,3 млн) и фармацевтических препаратов — на 48% (до $10,5 млн).

По данным минпромторговли Египта, торгово-экономический сектор занимает особое место в двусторонних отношениях. Объем внешнеторгового оборота приближается к $3 млрд Египет экспортирует в РФ, главным образом, картофель, цитрусовые, клубнику, другие продукты. Россия, со своей стороны, является крупнейшим поставщиком пшеницы в Египет. Объем российских инвестиций на египетском рынке, где российские компании задействованы в 417 проектах в сфере туризма, строительства, связи и услуг, достигает $62,8 млн В 2014 году Россия и Египет заявляли о планах выйти в ближайшие годы на товарооборот в $5 млрд