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ВВП Китая вырос на 6,8% в I квартале
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ВВП Китая вырос на 6,8% в I квартале 

Вести Экономика 14 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». ВВП Китая в I квартале 2018 г. вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 19,7 трлн юаней, сообщило государственное статистическое бюро Китая.
В январе-марте 2018 г. промышленное производство в Китае выросло на 6,8%а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в январе-феврале рост составил 7,2%.
Чистая прибыль китайских госпредприятий центрального подчинения по итогам первого квартала этого года выросла на 19,4%, заявили в понедельник в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
Согласно данным Министерства коммерции КНР, китайские инвесторы вложили в январе-марте этого года $25,5 млрд в 2023 г. предприятия нефинансового сектора 140 стран и регионов мира.
Данный показатель оказался на 24,1% больше показателя аналогичного периода 2017 г., отметили в Минкоммерции.
Внешние вложения Китая в экономики стран, охваченных инициативой «Пояса и пути», продемонстрировали 22,4-процентный рост в годовом исчислении, составив $3,61 млрд за первые три месяца года, передает госагентство "Синьхуа".
Наблюдалась оптимизация архитектоники внешних инвестиций Китая: основной поток инвестиций был направлен в такие секторы, как лизинговые услуги, горное дело, обрабатывающая промышленность, ИТ-услуги, отмечается на сайте Минкоммерции.
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