Ещё
В марте в Китае зарегистрировано сокращение P2P-кредитования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В марте в Китае зарегистрировано сокращение P2P-кредитования 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В марте этого года объем сделок онлайнового P2P-кредитования в Китае сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в отраслевом докладе.
Согласно докладу wdzj. com — платформы анализа P2P-кредитования, в минувшем месяце объем сделок P2P-кредитования достиг 192 млрд юаней /30 млрд долл. США/, снизившись на 23,6 проц. в годовом исчислении.
В конце марта объем остатков кредитов в рамках онлайнового P2P-кредитования составил около 1,3 трлн юаней, увеличившись на 1,3 проц. по сравнению с концом предыдущего месяца. Пекин, Шанхай и провинция Гуандун вышли на первые три места по данному показателю. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Комментарий: Протекционизм американской администрации ведет к дефициту доверия Срочно: Д. Трамп сообщил об отставке своего помощника по нацбезопасности Г. Макмастера Фильм "Первому игроку приготовиться" лидирует по кассовым сборам в Китае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ117
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар131
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован26
Украинские пограничники задержали россиянина38
«Началась война с Россией»592
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение