В марте в Китае зарегистрировано сокращение P2P-кредитования 

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В марте этого года объем сделок онлайнового P2P-кредитования в Китае сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в отраслевом докладе.
Согласно докладу wdzj. com — платформы анализа P2P-кредитования, в минувшем месяце объем сделок P2P-кредитования достиг 192 млрд юаней /30 млрд долл. США/, снизившись на 23,6 проц. в годовом исчислении.
В конце марта объем остатков кредитов в рамках онлайнового P2P-кредитования составил около 1,3 трлн юаней, увеличившись на 1,3 проц. по сравнению с концом предыдущего месяца. Пекин, Шанхай и провинция Гуандун вышли на первые три места по данному показателю. -0-