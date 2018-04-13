Китай зафиксировал торговый дефицит в марте 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Зарубежные поставки Китая снизились в марте под влияние сезонных эффектов, связанных с празднованием Нового года по Лунному календарю. Страна зафиксировала торговый дефицит впервые с февраля 2017 года, пишет Bloomberg.
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Экспорт из Китая в долларовом эквиваленте в марте сократился на 2,7% в годовом выражении после роста на 44,1% в феврале, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в марте повысился на 14,4% в годовом выражении после роста на 6,3% месяцем ранее. Отрицательное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце составило $4,98 млрдЭкономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали торговый профицит Китая в размере $27,5 млрд в марте по сравнению с $33,75 млрд в феврале. Экономисты отмечают, что снижение экспорта обусловлено сезонными эффектами. Празднование Нового года по лунному календарю в этом году выпало на середину февраля, что оказало давление на экспорт в марте. В 2017 году недельное празднование Нового года началось в январе. В целом по итогам I квартала экспорт из Китая вырос на 14,1%. Импорт в январе-марте увеличился на 18,9% в годовом выражении. Экспорт из Китая в США в I квартале подскочил на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт вырос на 8,9%. В результате профицит торгового баланса с США в I квартале увеличился на 19,4% до $58,25 млрд В марте показатель сократился до $15,43 млрд с $20,96 млрд в феврале.