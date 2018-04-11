Инфляция в Китае замедлилась в марте

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Рост цен производителей в Китае замедлился пятый месяц подряд, при этом индекс потребительских цен отступил от четырехлетнего максимума, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

Цены производителей в марте выросли на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,3%. В феврале цены производителей повысились на 3,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в марте опустились на 0,2%. В феврале наблюдалось снижение на 0,1%.

Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 2,1% в годовом выражении. Прогноз предполагал рост на 2,6% после повышения на 2,9% в феврале.

Потребительские цены снизились на 1,1% по сравнению с февралем, когда был зафиксирован рост на 1,2%.

Затухание эффектов празднования Нового года по лунному календарю в марте стало основной причиной замедления роста потребительских цен, говорится в заявлении статистического бюро.