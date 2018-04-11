Инфляция в Китае в марте замедлилась до 2,1% годовых — статбюро

ПЕКИН, 11 апр /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в феврале на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонного понижения цен, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Показатель марта не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали рост инфляции до 2,6% с 2,9% в феврале. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 3,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что рост составит 3,3%.

По данным статбюро, в марте инфляция в городах в годовом выражении выросла на 2,1%, в сельской местности — на 1,9%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 2,1%, на непродовольственные — на 2,1%. Цены на потребительские товары также выросли на 1,6%, на услуги — на 2,1%.

Статбюро объясняет замедление инфляции в марте по сравнению с предыдущим месяцем значительным понижением цен на товары и услуги в связи с завершением празднования нового года по лунному календарю, который в этом году выпал на середину февраля.

Так, в марте цены на свежие овощи и фрукты упали на 14,8% и 2,4% по сравнению с февралем, на свинину и продукты водного промысла — на 8,4% и 3,2% соответственно. Кроме того, после завершения праздничных выходных сократилось и число поездок, поэтому резко упали цены на авиабилеты и услуги туристических фирм.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4%. Правительство Китая ожидает инфляцию в этом году на уровне 3%.