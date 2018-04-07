«Так это не труба, а ствол»

Украинские власти заявили, что запуск экспортного газопровода «Северный поток — 2» может нести прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину . Двумя днями ранее правительство Финляндии дало разрешение «Северному потоку — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.

Верховная рада Украины заявила, что запуск экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» может нести военную угрозу украинской стороне, а также странам Европы, передает RT.

«Запуск «Северного потока — 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — заявил председатель Рады Андрей Парубий.

По его словам, проект является «агрессивным намерением, желанием России, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны Евросоюза . В Совете Федерации заявление Парубия уже назвали абсурдом. Как указал парламентарий Сергей Цеков , трубопровод — это исключительно коммерческий проект, в котором в значительной степени заинтересована Европа, передает НСН.

»Что касается каких-то угроз для ЕС, то это полная чушь. Евросоюз заинтересован в строительстве «Северного потока — 2». Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надежные поставки. Так мы расцениваем «Северный поток — 2», так его воспринимают в ЕС страны типа Германии. А у украинцев и американцев — политика, у тех, кто страдает русофобией. Прибалтийские страны и Польша — тоже политика», — подчеркнул сенатор.

«Северный поток — 2» — военная угроза. Наверное по этой трубе в ЕС пойдет российский спецназ, и «Калибры» по ней в Германию полетят», «Так эта не труба, а ствол», — писали пользователи.

Днем ранее Йохан Вандерплаетсе — президент французской компании Schneider Electric по России и СНГ, которая является партнером «Северного потока — 2» — в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» всецело поддержал проект.

«Европейские страны хотят существенно увеличить долю возобновляемой энергии. В промежуточный период перехода на более чистую энергетику, то есть в следующие 5-10 лет, газ будет играть гораздо большую роль, чем раньше. И эта та карта, которую Россия должна грамотно разыграть.

Мы хотим, чтобы Россия поставляла свой газ в Европу, поэтому приветствуем такие проекты, как «Северный поток — 2», против которого выступают США », — сказал топ-менеджер.

При этом он указал на подоплеку непринятия американскими властями энергетического проекта.

«Мы прекрасно понимаем, что их противодействие объясняется экономическими причинами: Америка хочет поставлять свой сланцевый газ в Европу. Но когда Вашингтон принял последние санкции, согласно которым будут наказываться европейские компании, которые занимаются реализацией этого проекта, Еврокомиссия открыто выразила несогласие. Высший орган Евросоюза резко заявил, что этого не будет, что у Европы есть свои экономические интересы», — детализировал специалист.

Он также признал и наличие противоречий в отношении «Северного потока — 2» среди европейских партнеров.

«Я не скрываю, что внутри ЕС есть разные мнения. Мы знаем позиции Польши и Прибалтики, которые намного ближе к Америке, чем, допустим, Франция Греция , или Италия . Но, тем не менее, есть все-таки общее мнение, что поставки газа из России должны сохраниться, в противном случае пострадает экономическое развитие самой Европы», — заключил Вандерплаетсе.

В то же время, глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток — 2».

«Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», — сказал европолитик.

За день до этого 266 депутатов Верховной рады Украины обратились к правительствам европейских государств с просьбой воспрепятствовать утверждению «абсолютной монополии» России на европейском газовом рынке и не допустить строительства «Северного потока — 2».

Верховная рада указала, что Европе необходимо прекратить участие в подготовке, финансировании или лоббировании проекта газопровода по дну Балтийского моря.

Ранее коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Украина в результате запуска «Северного потока — 2» потеряет около $3 млрд, то есть почти 3% ВВП страны. Он подчеркнул, что Украина должна «настойчиво отстаивать свои интересы».

МИД Украины заявили, что «действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект „Северный поток — 2“ должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС». В МИД также добавили, что продолжают предпринимать попытки для того, чтобы донести свою позицию до европейских партнеров.

Польша, где недавно заработал первый разгрузочный терминал по приему сжиженного природного газа, работающий в основном с танкерами из США, также выступили против «Северного потока — 2». Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

Однако в тот же день правительство Финляндии дало разрешение «Северному потоку — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.