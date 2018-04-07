В комитете ГД по обороне назвали бредом слова Парубия о «Северном потоке-2»

Высказывание спикера Верховной рады о военной угрозе «Северного потока-2» Украине является бредом, Киеву не получится саботировать строительство газопровода.

«Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства», — подчеркнул он.

По словам депутата, Украина пытается сделать внешнего врага из России, чтобы переложить на нее свои внутренние проблемы.

Швыткин подчеркнул, что «Северный поток-2» строится для обеспечения бесперебойной подачи газа в европейские страны.