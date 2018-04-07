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В комитете ГД по обороне назвали бредом слова Парубия о «Северном потоке-2»
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В комитете ГД по обороне назвали бредом слова Парубия о «Северном потоке-2» 

Аргументы и Факты 18 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Высказывание спикера Верховной рады о военной угрозе «Северного потока-2» Украине является бредом, Киеву не получится саботировать строительство газопровода.
Об этом заявил зампредседателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин, передает РИА Новости.
«Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства», — подчеркнул он.
По словам депутата, Украина пытается сделать внешнего врага из России, чтобы переложить на нее свои внутренние проблемы.
Швыткин подчеркнул, что «Северный поток-2» строится для обеспечения бесперебойной подачи газа в европейские страны.
Ранее Парубий заявил, что возведение газопровода приведет к масштабному наступлению российской армии на Украину. Также спикер Верховной рады считает, что Москва намерена оказывать агрессивное давление на страны Евросоюза с помощью «Северного потока-2».
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