Средняя цена за десяток яиц снизилась в Удмуртии за год на шесть рублей

Ижевск. Удмуртия . В 2017 году во всех категориях хозяйств Удмуртской Республики произведено 1 024 млн штук яиц. Как сообщает Удмуртстат, это на 4% больше, чем в предыдущем году.

Удмуртия заняла по этому показателю 7 место в ПФО и 19 место в России . Лидируют по производству яиц — в ПФО Республика Мордовия (1 388 млн штук), в России — Ленинградская область (3 172 млн штук).

В 2017 году в розничной торговле продано яиц на 1 047 млн рублей. На среднедушевой доход можно было приобрести 4 684 штуки яиц в месяц (в 2016 году — 4265 штук).

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств потребление яиц на одного члена домохозяйства в 2017 году составило 204 штуки в год, в 2016 году — 193 штуки.

В конце марта 2018 года средняя цена одного десятка яиц составила в Удмуртии 54,08 руб. (в марте 2017 года — 60,19 руб.). Среди субъектов ПФО самая высокая цена яиц сложилась в Самарской области — 57,02 руб. за десяток, самая низкая — в Республике Мордовия (44,31 руб. за десяток). Удмуртская Республика по этому показателю на 6 месте. В Чукотском автономном округе десяток яиц стоил 204,38 рубля.