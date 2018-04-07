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Средняя цена за десяток яиц снизилась в Удмуртии за год на шесть рублей
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Средняя цена за десяток яиц снизилась в Удмуртии за год на шесть рублей 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В 2017 году во всех категориях хозяйств Удмуртской Республики произведено 1 024 млн штук яиц. Как сообщает Удмуртстат, это на 4% больше, чем в предыдущем году.
Удмуртия заняла по этому показателю 7 место в ПФО и 19 место в России. Лидируют по производству яиц — в ПФО Республика Мордовия (1 388 млн штук), в России — Ленинградская область (3 172 млн штук).
В 2017 году в розничной торговле продано яиц на 1 047 млн рублей. На среднедушевой доход можно было приобрести 4 684 штуки яиц в месяц (в 2016 году — 4265 штук).
По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств потребление яиц на одного члена домохозяйства в 2017 году составило 204 штуки в год, в 2016 году — 193 штуки.
В конце марта 2018 года средняя цена одного десятка яиц составила в Удмуртии 54,08 руб. (в марте 2017 года — 60,19 руб.). Среди субъектов ПФО самая высокая цена яиц сложилась в Самарской области — 57,02 руб. за десяток, самая низкая — в Республике Мордовия (44,31 руб. за десяток). Удмуртская Республика по этому показателю на 6 месте. В Чукотском автономном округе десяток яиц стоил 204,38 рубля.
В 2017 году крупные и средние предприятия Удмуртии вывезли за пределы республики 622,3 млн штук яиц, в том числе в Московскую область — 268,7 млн штук, Самарскую область — 103,8 млн штук, Республику Татарстан — 78,6 млн штук.
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