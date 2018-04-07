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Фильм «Первому игроку приготовиться» лидирует по кассовым сборам в Китае
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Фильм «Первому игроку приготовиться» лидирует по кассовым сборам в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ЭКД!
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — Научно-фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» /"Ready Player One"/ лидирует среди иностранных кинокартин в китайских кинотеатрах.
За первую неделю проката кассовые сборы фильма составили 389 млн юаней /62 млн долларов США/, что вывело его на первую строчку рейтинга, сообщила газета China Film News. На втором и третьем местах оказались фильмы «Тихоокеанский рубеж: Восстание» /"Pacific Rim: Uprising"/ и «Thomb Raider: Лара Крофт» /"Thomb Raider"/" соответственно.
Кроме того, в настоящее время также идут показы таких иностранных кинокартин как «Черная пантера» /"Black Panther"/, «Форма воды» /"The Shape of Water"/ и т.д.
Сообщается, что отечественный документальный фильм «Удивительный Китай» /"Amazing China"/ и боевик «Операция Красное море» /"Operation Red Sea"/ по-прежнему популярны среди кинозрителей.
В четверг в Китае начались выходные по случаю праздника Цинмин — дня поминовения усопших. Ожидается, что в эти дни большее число китайцев посетят кинотеатры. Информация о кассовых сборах в праздничные дни будет обнародована на следующей неделе. -0-
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