Фильм «Первому игроку приготовиться» лидирует по кассовым сборам в Китае

Пекин, 7 апреля / Синьхуа / — Научно-фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» /"Ready Player One"/ лидирует среди иностранных кинокартин в китайских кинотеатрах.

За первую неделю проката кассовые сборы фильма составили 389 млн юаней /62 млн долларов США/, что вывело его на первую строчку рейтинга, сообщила газета China Film News. На втором и третьем местах оказались фильмы «Тихоокеанский рубеж: Восстание» /"Pacific Rim: Uprising"/ и «Thomb Raider: Лара Крофт» /"Thomb Raider"/" соответственно.

Кроме того, в настоящее время также идут показы таких иностранных кинокартин как «Черная пантера» /"Black Panther"/, «Форма воды» /"The Shape of Water"/ и т.д.

Сообщается, что отечественный документальный фильм «Удивительный Китай» /"Amazing China"/ и боевик «Операция Красное море» /"Operation Red Sea"/ по-прежнему популярны среди кинозрителей.