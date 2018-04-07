Искажение фактов в торговом споре между Китаем и США не имеет смысла — посольство Китая в Канаде

Оттава , 7 апреля / Синьхуа / — Любая статья, которая искажает факты в торговом споре между Китаем США , является полнейшим абсурдом. Об этом в пятницу заявило посольство Китая в Канаде

В ответ на необоснованную критику в статье под названием «Правила ВТО являются первой жертвой китайско-американской потасовки», опубликованной в четверг в канадской газете «Глоб энд мейл» /The Globe and Mail/, представитель посольства Китая в Канаде Ян Юньдун заявил, что несправедливые обвинения в адрес Китая, который защищает свои права и интересы, являются нелепыми и бессмысленными.

Ян Юньдун задается вопросом, почему статья не критикует Соединенные Штаты за провоцирование торгового конфликта. Фактически, именно США грубо нарушили правила ВТО, начав расследование в рамках 301-го раздела Закона о торговле в отношении Китая на основе своего внутреннего законодательства и решив ввести дополнительные тарифы на китайские товары и ограничить китайские инвестиции.

Дипломат отметил, что решение США также нарушило «Заявление об административном действии», представленное бывшим президентом Биллом Клинтоном Конгрессу США , когда тот ратифицировал соглашение ВТО в 1994 году. В заявлении Соединенные Штаты обязались никогда в одностороннем порядке не инициировать расследование в рамках 301-го раздела Закона о торговле, чтобы определить, нарушают ли действия других стран правила ВТО.

Ян Юньдун заявил, что Китай строго соблюдает правила ВТО и сначала прибег к механизму урегулирования споров ВТО, прежде чем принимать контрмеры против США.

Он подчеркнул, что статья, опубликованная в газете «Глоб энд мейл» /The Globe and Mail/, не подвергла критике нарушителя правил, а обвинила ответственную пострадавшую сторону. «Эта подмена понятий несправедлива и сомнительна», — заключил китайский представитель. —0—