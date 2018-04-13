Депутаты показали доходы за 2017 год

На официальном сайте Госдумы появились декларации депутатов. Все народные избранники отчитались за прошлый год в положенные сроки.

Согласно опубликованным данным, 99 представителей всех парламентских фракций и один независимый депутат (или члены их семей) имеют доход 10 миллионов рублей и более. При этом отличительной особенностью Госдумы седьмого созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходы на благотворительность, неофициально сообщили "РГ" в думском аппарате.