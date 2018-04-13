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Депутаты показали доходы за 2017 год
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Депутаты показали доходы за 2017 год 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: РИА Новости
На официальном сайте Госдумы появились декларации депутатов. Все народные избранники отчитались за прошлый год в положенные сроки.
Согласно опубликованным данным, 99 представителей всех парламентских фракций и один независимый депутат (или члены их семей) имеют доход 10 миллионов рублей и более. При этом отличительной особенностью Госдумы седьмого созыва стал рост числа депутатов, которые тратят свои доходы на благотворительность, неофициально сообщили "РГ" в думском аппарате.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2017 год указал доход в 51,4 миллиона рублей. Это меньше, чем по итогам 2016 года (62,1 млн рублей). При этом председатель Госдумы, как и в предыдущие годы, половину своих доходов отдал на благотворительность, то есть порядка 25,5 млн рублей, сообщил источник в аппарате. Кроме того, крупные суммы на благотворительность и социально значимые проекты направили депутаты от КПРФ Ваха Агаев, Анатолий Бифов и Владимир Блоцкий, а также Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"). В неофициальном списке благотворителей также ряд депутатов от "Единой России" (Альфия Когогина, Алексей Красноштанов, Андрей Скоч, Глеб Хор и другие парламентарии).
Что касается доходов лидеров думских фракций, то они в 2017 году заработали примерно на одном уровне — от 4,5 до 6,3 млн рублей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал 6,33 млн рублей (в 2016 — 5,49 млн рублей), лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,43 млн рублей (в 2016 — 79 млн рублей), руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов — 4,67 млн рублей (до 2017 года фракцию "Единая Россия" возглавлял Владимир Васильев), лидер "Справедливой России" Сергей Миронов — 4,49 млн рублей (в 2016 — 4,5 млн рублей).
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