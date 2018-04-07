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Власти США намерены ужесточить требования для импорта автомобилей
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Власти США намерены ужесточить требования для импорта автомобилей 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов Америки.
Согласно сообщению, американский президент Дональд Трамп уже поручил министерству транспорта, министерству торговли и Агентству по охране окружающей среды разработку необходимых мер.
Также известно, что иностранные автомобилестроители будут вынуждены оснащать свой транспорт усовершенствованными технологическими устройствами для соответствия новым требованиям США.
По данным издания, это непременно приведет к подорожанию импортируемых в страну машин, а также поставит их в неравные условия по сравнению с продукцией, которую производит американский автопром.
Ранее Трамп заявил, что протекционистская политика европейских властей в автомобильной промышленности привела к огромному дисбалансу. США готовы ввести налог на продажу машин из Евросоюза на своей территории.
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