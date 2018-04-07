Ещё
Китай и Украина обсудили перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и Украина обсудили перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 7 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялся круглый стол под названием «Китайские инвестиции в развитие энергетики Украины», где обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в области возобновляемых источников энергии.
Участниками этой дискуссии, организованной Украинской ассоциацией Шелкового пути «Silk Link», стали высокопоставленные чиновники Украины, представители посольства КНР в Украине и предприниматели двух государств.
Выступая на круглом столе, вице-премьер Владимир Кистион напомнил, что Украина стремится увеличить долю альтернативных источников энергии в общем энергобалансе. Согласно одобренной в минувшем августе энергетической стратегии, к 2035 году этот показатель должен вырасти с нынешних 4 проц. до 25 проц.
В. Кистион также заявил, что Украина заинтересована в реализации совместных с КНР проектов в области «зеленой» энергетики, и призвал китайский бизнес активно в них участвовать. «Мы будем вместе строить энергетическую безопасность нашей страны», — подчеркнул он.
Советник-посланник посольства КНР в Украине Чжэн Вэй, в свою очередь, отметила, что правительство Китая, являющегося мировым лидером в области развития возобновляемых источников энергии, уделяет особое внимание сотрудничеству двух стран в энергетической сфере и активно его стимулирует. «Китайские предприятия налаживают взаимодействие с украинской стороной, которое основывается на принципах взаимной выгоды и общего выигрыша», — заявила Чжэн Вэй. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Китай опубликовал список американских товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины Срочно: Д. Трамп сообщил об отставке своего помощника по нацбезопасности Г. Макмастера Советник президента РФ: Россия буксует в отсталой экономической парадигме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня96
ЕС определился по «Северному потоку-2»43
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»96
Климкин собрался «надавить на Россию»40
Пореченков вступился за «обозвавшего россиян» Козловского54
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение