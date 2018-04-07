Китай и Украина обсудили перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики

Киев, 7 апреля / Синьхуа / — Накануне в Киеве состоялся круглый стол под названием «Китайские инвестиции в развитие энергетики Украины », где обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в области возобновляемых источников энергии.

Участниками этой дискуссии, организованной Украинской ассоциацией Шелкового пути «Silk Link», стали высокопоставленные чиновники Украины, представители посольства КНР в Украине и предприниматели двух государств.

Выступая на круглом столе, вице-премьер Владимир Кистион напомнил, что Украина стремится увеличить долю альтернативных источников энергии в общем энергобалансе. Согласно одобренной в минувшем августе энергетической стратегии, к 2035 году этот показатель должен вырасти с нынешних 4 проц. до 25 проц.

В. Кистион также заявил, что Украина заинтересована в реализации совместных с КНР проектов в области «зеленой» энергетики, и призвал китайский бизнес активно в них участвовать. «Мы будем вместе строить энергетическую безопасность нашей страны», — подчеркнул он.

Советник-посланник посольства КНР в Украине Чжэн Вэй, в свою очередь, отметила, что правительство Китая, являющегося мировым лидером в области развития возобновляемых источников энергии, уделяет особое внимание сотрудничеству двух стран в энергетической сфере и активно его стимулирует. «Китайские предприятия налаживают взаимодействие с украинской стороной, которое основывается на принципах взаимной выгоды и общего выигрыша», — заявила Чжэн Вэй. —0—