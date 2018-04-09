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КНР пообещал дать отпор США за односторонние действия
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Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия 

РИА Новости 9 апреля 2018
Фото: © AP Photo / Andy Wong, File
Официальные лица Китая и США не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям, несмотря на то что Пекин готов решать имеющуюся проблему в рамках ВТО в соответствии с нормами многосторонней торговой системы, Вашингтон не проявляет искреннего намерения вести диалог, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется. У переговорного процесса есть свои принципы, и к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры", — ответил Гао Фэн на пресс-конференции.
По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважают ли все еще США ВТО и подчиняются ли правилам многосторонней торговой системы.
Он подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.
В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.
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