КНР пообещал дать отпор США за односторонние действия

Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия

Официальные лица Китая США не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям, несмотря на то что Пекин готов решать имеющуюся проблему в рамках ВТО в соответствии с нормами многосторонней торговой системы, Вашингтон не проявляет искреннего намерения вести диалог, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется. У переговорного процесса есть свои принципы, и к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры", — ответил Гао Фэн на пресс-конференции.

По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважают ли все еще США ВТО и подчиняются ли правилам многосторонней торговой системы.

Он подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.