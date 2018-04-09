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Китай изучит возможность девальвации юаня
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Китай изучит возможность девальвации юаня 

Вести Экономика 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Китай оценивает потенциальное влияние постепенного ослабления юаня, поскольку власти страны рассматривают свои возможности в торговом конфликте с США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
По словам собеседников агентства, высокопоставленные китайские чиновники изучают результаты анализа, подготовленного правительством. Одна из частей исследования рассматривает эффект использования валюты в качестве инструмента в торговых переговорах с США. Во второй части анализа рассматривается, что произойдет, если Китай девальвирует юань, чтобы компенсировать влияние любой торговой сделки, ограничивающей экспорт.
Само по себе проведение такого анализа не означает, что чиновники будут проводить девальвацию, которая потребовала бы одобрения со стороны высшего руководства, уточнили источники.
Как отмечает Bloomberg, хотя президент США Дональд Трамп в течение предвыборной кампании регулярно обвинял Китай в искусственном ослаблении своей валюты, юань укрепился на 9% с тех пор, как Трамп вступил в должность. В последние недели курс китайской валюты был устойчивым, несмотря на обострение торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.
Более слабый юань может помочь Китаю укрепить экспортные отрасли в случае широкомасштабных тарифов США. Однако девальвация сопряжена с большим количеством рисков. В частности, Трамп может выполнить свое прежнее обещание назвать Китай валютным манипулятором. Это подорвет недавние усилия Пекина по переходу к более ориентированной на рынок системе обменного курса.
Кроме того, в случае девальвации юаня Китай будет подвержен риску волатильности на местном финансовом рынке, как это было, когда Китай неожиданно девальвировал юань примерно на 2% в августе 2015 года.
Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $100 млрд
Ранее США обнародовали список китайских товаров, на которые будут введены пошлины. Вскоре последовала реакция Пекина, который решил ввести ответные пошлины на американскую продукцию.
Министерство коммерции КНР заявило, что страна не хочет «торговой войны», но готова к ней.
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