Китай готов положить конец доллару и США

Торговая война между США Китаем набирает обороты. Пекин, который до недавних пор выражал готовность искать компромисс в экономических спорах, сменил риторику и продемонстрировал свой оружейный арсенал.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти страны считают невозможными какие-либо переговоры по данному вопросу в текущих обстоятельствах. В то же время советник китайского Центробанка Фан Ганг раскритиковал казначейские облигации США.

«Мы страна с низким доходом, но мы страна с высоким уровнем благосостояния. Мы должны лучше использовать капитал. Вместо того, чтобы вкладывать средства в государственный долг США, лучше инвестировать в некоторые реальные активы», — цитирует Reuters его выступление на Боаоском азиатском форуме, который проходит в эти дни в провинции Хайнань.

По словам эксперта, высокая долговая нагрузка Китая не приведет страну к финансовому кризису, поскольку долг в основном внутренний, а норма сбережений в КНР составляет 44% ВВП, и это дает государству достаточную подушку безопасности для борьбы с рисками.

Кроме того, власти Китая задумались о девальвации юаня, сообщает Bloomberg . По данным агентства, правительство страны подготовило анализ национальной валюты, который сейчас изучают высокопоставленные должностные лица КНР. В первой части рассматривается эффект от использования валюты в качестве инструмента в торговых переговорах с США, а во второй — последствия обесценивания юаня с целью компенсировать влияние от торгового соглашения, которое ограничивало бы экспорт.

Нестандартная ситуация

Девальвация юаня вполне возможна, но если Китай на это пойдет, ФРС наверняка отложит очередное повышение ключевой процентной ставки, полагает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . «Начинается экономическая война не на жизнь, а на смерть, и каждый использует свои методы», — пояснил эксперт «Ридусу»

Пекин вряд ли станет сливать американские долги — это ударит по всему мировому рынку, и китайский в стороне не останется. А вот сократить объемы их закупки вплоть до полного отказа — почему бы и нет? Более того, если торговая война будет развиваться, а торговый профицит Китая с США, соответственно, уменьшаться, это произойдет естественным образом — у КНР просто будет меньше долларов на приобретение трежерис.

Китайцев не прогнуть, уверен Вязовский, а торговая война — это путь в никуда, на который легко встать, но очень трудно с него уйти. Небольшой положительный эффект для зачинщика поначалу действительно будет. Но в конечном итоге цепочка взаимных шагов (пошлины, девальвация, новые пошлины и т. д.) приведет к разрушению мировой торговли. А разрушение мировой торговли — это потеря долларом статуса мировой резервной валюты, предупреждает эксперт.

Конфликтные ситуации в отношениях США и Китая и раньше возникали неоднократно еще с начала 1980-х годов, но каждый раз стороны садились за стол переговоров и шли на взаимные уступки. По идее, примерно так же все должно развиваться и сейчас. Но раньше подобные разногласия решались тихо, за закрытыми дверями, не сопровождались шумным информационным фоном, и таких реальных масштабных глобальных торговых войн не возникало.

Сейчас ситуация нестандартная, принципиально новые геополитические и геоэкономические условия, новое (и весьма непредсказуемое) руководство в США. Поэтому никто не понимает, как дальше все будет происходить и во что выльется. Но пока наблюдается явный отрицательный тренд во взаимоотношениях двух лидирующих стран мира, и конфликт нарастает. Собственно, именно борьба за лидерство, судя по всему, и является его основным источником.

Останется только один

Америка и впредь будет давить на Китай в силу того, что КНР становится крупнейшей мировой экономикой и вот-вот обгонит США по ВВП. «Но просто так Китай не задавишь, — говорит Вязовский. — Он будет укреплять связи с Африкой, да и с Россией . Возможно, китайцы запустят какой-нибудь внутренний долговой рынок. Говорят о том, что они хотят запустить золотой юань, то есть, привязать его каким-то образом к золоту и тайком скупать очень много золота. Именно для этого запустили в Шанхае золотую биржу. Еще один шаг, который тоже может привести к потере долларом статуса мировой валюты, начало торговли нефтью за юани».

КНР поставила перед собой задачу догнать США к середине ХХI века. И поскольку китайцы последовательны в выполнении своих решений, они вполне могут в течение 20−30 лет достичь американского уровня развития. Население в стране огромное, трудоспособное, внушительная диаспора по всему миру, с которой сохраняются тесные связи.

Китай семимильными шагами идет к мировой гегемонии, а американская элита не хочет уступать этот статус. Победитель может быть только один, и ситуация складывается очень тяжелая: может дойти и до вооруженных столкновений, не исключают эксперты. Это не означает, что реальная война начнется прямо сейчас, но морально человечество уже готовится к подобному развитию событий.

«Тренд, конечно, закладывается не очень хороший», — замечает Котляров. По его словам, неявно, но сняты ограничения с Японии в производстве наступательных вооружений. А Япония и Китай — давние недруги. Усиление конфронтации в регионе может рано или поздно вылиться в серьезный конфликт, если стороны не начнут договариваться, искать компромиссы.

Столкнуться в объятьях

В случае эскалации конфликта может сформироваться новый альянс — России и КНР. Пока что страны являются, скорее, стратегическим партнерами, но мощное давление со стороны США одновременно на оба государства просто толкает их навстречу друг другу, и эксперты допускают дальнейшее сближение — и политическое, и экономическое.

«В условиях санкций России нужно будет где-то получать кредиты. Почему не в Китае? Туда в 2014 году ездили наши чиновники, но не срослось, поскольку китайские банки побаивались, что американцы их тоже могут под санкции подвести. А сейчас они сами фактически под торговыми санкциями», — отмечает Вязовский.

Россия для Китая тоже важна не только как поставщик энергоресурсов, но и как надежный тыл на севере и на западе, добавляет Котляров. «Поэтому вполне можно допустить в перспективе формирование военно-политического союза», — полагает он.

Он напоминает слова Сталина о том, что СССР будет непобедим в связке с Китаем. Но российско-китайские отношения исторически складывались непросто, были и периоды дружбы, и конфронтации. В итоге советскому руководству тоже не удалось их наладить. И американцы, судя по всему, считают, что в перспективе Россия и Китай не могут быть союзниками по определению: слишком разные цивилизации, слишком большие исторические противоречия, нет взаимного доверия.

Современные отношения России с Китаем действительно неоднозначны: есть сторонники сближения, есть противники. У китайцев то же самое. В Китае национализм на подъеме, у нас тоже присутствуют опасения китайской экспансии. Но на политическом уровне отношения беспрецедентно хорошие, напоминают эксперты.