Европейские эксперты рассказали о важности российского газа для Евросоюза

Крупнейшие страны‐потребители энергоресурсов в Европе не смогут в обозримой перспективе полностью отказаться от поставок российского газа. Более того, постепенный переход на возобновляемые источники энергии также не способен разрешить для ЕС энергетическую проблему, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертный анализ швейцарской финансовой компании Credit Suisse.

По мнению руководителя департамента инвестиционной стратегии и исследованию Credit Suisse Наннетт

Хехлер-Фейдэрб, Лондон и Берлин не смогут в ближайшее время оперативно найти других международных и надежных поставщиков голубого топлива.

Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России , превышает треть. Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии

— Руководителя департамента инвестиционной стратегии и исследованию Credit Suisse Наннетт

Хехлер-Фейдэрб

По словам эксперта, Германия сохранит зависимость от российского газа. Несмотря на то, что крупнейшая экономика в Европе постепенно отказывается от различных конвенционных энергоресурсов, «возобновляемых источников энергии не хватит, чтобы закрыть этот пробел».

Наннетт

Хехлер-Фейдэрб

уточнила, что последние заявления Лондона о намерении снизить потребление российского газа, являются пока просто удобным фоном для процесса по выходу из соглашения о Евросоюзе — Brexit. Тем не менее, в Credit Suisse уверены, что Великобритания в отдаленной перспективе настроена уйти от зависимости поставок российского топлива.

В этом контексте, я полагаю, что снижение зависимости от российского газа будет происходить постепенно. Я не думаю, что Великобритания моментально станет производителем и сможет диверсифицировать поставки

— Руководителя департамента инвестиционной стратегии и исследованию Credit Suisse Наннетт

Хехлер-Фейдэрб