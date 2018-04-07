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Эксперт усомнилась в способности Европы отказаться от российского газа
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Эксперт усомнилась в способности Европы отказаться от российского газа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Европа в обозримой перспективе не сможет отказаться от российского газа. Об этом РИА Новости заявила руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.
"Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России, превышает треть, — сказала собеседница агентства. — Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии".
Хехлер-Фейдэрб напомнила, что немцы постепенно отказываются от угля и атомной энергии. А чтобы «закрыть этот пробел», возобновляемых источников энергии не хватит, считает эксперт. «В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится», — подчеркнула она.
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