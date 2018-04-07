Эксперт усомнилась в способности Европы отказаться от российского газа

Европа в обозримой перспективе не сможет отказаться от российского газа. Об этом РИА Новости заявила руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

"Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России , превышает треть, — сказала собеседница агентства. — Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии ".

Хехлер-Фейдэрб напомнила, что немцы постепенно отказываются от угля и атомной энергии. А чтобы «закрыть этот пробел», возобновляемых источников энергии не хватит, считает эксперт. «В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится», — подчеркнула она.