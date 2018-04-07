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Европа оценила важность российского газа
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Эксперты оценили важность российского газа для Европы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский газ в обозримой перспективе останется важным энергоносителем для Европы; Германия и Великобритания не смогут быстро диверсифицировать поставки или заполнить "пробел" за счет возобновляемых источников, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.
"Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России, превышает треть. Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии", — сказала она в интервью РИА Новости.
По ее словам, очевидно, что Германия в ближайшем будущем сохранит зависимость от газа как ископаемого источника энергии, поскольку страна постепенно отказывается от угля и атомной энергии. "Возобновляемых источников энергии не хватит, чтобы закрыть этот пробел. В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится", — уверена она.
"Великобритания говорит об этих стремлениях (снизить зависимость от российского газа — ред.) на фоне процесса по выходу из ЕС. Пока трудно сказать, сделает ли выход торговые отношения с союзом более простыми или наоборот усложнит их. Скорее всего, и то и другое", — рассуждает собеседница агентства.
"В этом контексте, я полагаю, что снижение зависимости от российского газа будет происходить постепенно. Я не думаю, что Великобритания моментально станет производителем и сможет диверсифицировать поставки", — заключила она.
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