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Как новые санкции отразятся на России
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Эксперт оценил влияние санкций США на российскую экономику 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Санкции США существенно скажутся на российской экономике и бизнесе Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова, а также других российских бизнесменов, внесенных в список, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).
США в пятницу ввели санкции против 38 российских граждан и компаний, включая ряд крупных бизнесменов и контролируемый ими бизнес.
"Я думаю, что (санкции) окажут существенное влияние на российскую экономику, особенно вследствие санкций против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова. Они — "большая тройка", все трое участвуют в экспорте из России, включая алюминий, автомобили… Это большие компании, в которых работает значительное число людей. На них очень серьезно повлияет невозможность использовать долларовую банковскую систему", — сказал Маркс РИА Новости.
Он уточнил, что такие компании, как En+ Дерипаски или "Ренова" Вексельберга не смогут иметь счета в долларах в западных финансовых институтах и не смогут участвовать в долларовых транзакциях. Кроме того, хотя вторичные санкции против неграждан США за бизнес с Дерипаской или Вексельбергом не предусмотрены, вряд ли какой-либо банк с отделением в США сможет соответствовать всем американским требованиям, не разрывая сотрудничество с ними, отметил Маркс.
Особенно будет чувствителен запрет на долларовые транзакции для ресурсного бизнеса, считает Маркс. Например, Дерипаска является совладельцем "Русала" и "Норникеля", а торговля алюминия в глобальном масштабе ведется именно в долларах, уточнил эксперт. Кроме того, российским компаниям из санкционного списка придется, вероятно, закрыть филиалы и подразделения в США, добавил он.
Помимо этого, санкции ударят по компаниям, включая американские, которые ведут бизнес с Дерипаской и другими фигурантами списка, подчеркнул он.
Относительно возможностей ведения бизнеса с фигурантами списка Маркс уточнил, что в целом американским юридическим и физическим лицам это запрещено. Исключение делается для юристов, представляющих интересы санкционируемых, а также для тех, кто получит от американских властей специальную лицензию. Однако получить такую лицензию непросто, сказал Маркс.
Он считает также, что бизнесменам и компаниям не удастся оспорить в американском суде введение санкций или вернуть замороженные активы.
"На практике опротестовывать санкции бесполезно", — сказал Маркс.
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