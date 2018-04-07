В РФ предложили сократить госрегулирование экономики

В Совфеде предложили сократить госрегулирование экономики

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев считает, что чрезмерное госрегулирование в экономике препятствует развитию конкуренции, решению масштабных задач в развитии страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в российской экономике наблюдается процесс "картелизации" наиболее конкурентных областей.

"Проблема заключается в чрезмерном государственном регулировании, приводящему порой к созданию "особых условий" доступа к государственным закупкам, точечному выделению государственных субсидий, а также специальных законодательных условиях для отдельных предприятий. Все это приводит к искажению конкуренции несмотря на то, что в целом правовое регулирование конкуренции у нас соответствует мировым стандартам", — сказал он РИА Новости в субботу.

По словам сенатора, целые сферы экономики развиваются по принципам "картелизации", правоохранительные органы фиксируют сговор компаний в разных сферах деятельности.

"Так, картельные соглашения при получении заказов для государственных и муниципальных нужд, например, на фармацевтическом рынке занимают второе место после строительства. Еще одним подтверждением служит статистика судебных исков за 2017 год об антиконкурентных соглашениях по закупкам, более половины которых — как раз и касаются картелей", — пояснил он.

Формирование конкурентной среды

Решать такую проблему можно и нужно за счет внедрения обязательной процедуры оценки влияния на конкурентную среду, а также включения представителей ФАС в межведомственные комиссии по оценке угроз для конкуренции при рассмотрении крупных контрактов, сказал Васильев.

"Это позволит при распределении субсидий или применении других механизмов государственной политики уйти от тех инструментов, где решение принимается исключительно чиновниками, и постепенно переходить к прозрачным механизмам, поддерживающим как внутриотраслевую, так и межотраслевую конкуренцию", — отметил законодатель.

Также, по его мнению, следует ограничить вмешательство государства в развитие рынков посредством деятельности унитарных предприятий и "вновь начать постепенное снижение общей доли государства в экономике, потому что не решив этих проблем, мы не сможем на практике реализовать поставленную в послании президента цель — довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%".

По словам Васильева, принципиально важно, что есть четкое понимание, как развивать реальную конкуренцию.

"Избежать недобросовестной конкуренции позволит внедрение реестра малых компаний. Это должно стать заслоном от дробления крупных компаний с целью подтянуть государственные заказы под себя", — отметил парламентарий.

Коэффициент эффективности чиновников

Он также отметил, что необходимо установить предел по закупкам у единственного поставщика для госкорпораций, тогда не будет сокращаться конкурентное поле.

"Кроме того, в КPI (коэффициент эффективности) региональных чиновников предстоит включить оценку внедрения стандартов конкурентоспособности в качестве критерия показателей деятельности губернаторов. Это также будет иметь свой эффект", — уверен законодатель.

"К сожалению, приходится констатировать, что конкуренция на рынке услуг идет не за потребителя, а за ресурсы, за бюджетные деньги и различные гранты фондов, а, значит, страдает качество. И это одна из основных проблем, потому что в сфере конкуренции отрицательный эффект не всегда очевиден, но он может проявиться в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе. А этого мы не можем допустить", — отметил Васильев.

Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации примет участие в обсуждении пятого антимонопольного пакета, который формирует ФАС.