Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании: «Базовый элемент», En+ Group, «РУСАЛ», «Евросибэнерго», «Б-Финанс», «Кубань», «Русские машины» и ГАЗ.
В результате акции «Русала» и En+ Group подешевели на Московской бирже почти на 20%. Теперь Forbes оценивает состояние Дерипаски в $5,3 млрд, указывая, что за сутки оно снизилось на 14,8% — это самое крупное снижение среди российских миллиардеров после объявления о санкциях.
Олег Дерипаска через британскую компанию Basic Element является владельцем «Базового элемента». В ее активы входят: группа компаний En+ (в которую входят алюминиевый производитель «РУСАЛ» и электроэнергетическая компания «Евросибэнерго»), машиностроительный холдинг «Русские машины» (в который входит Группа ГАЗ), старейшая страховая компания в России «Ингосстрах» (который владеет банком «Союз»), «Б-Финанс», строительная компания «Главмосстрой», аэропортовый холдинг «Базэл Аэро» (владеет аэропортами Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика), агропромышленная компания «Кубань».