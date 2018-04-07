Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд

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Венесуэла намерена покупать автозапчасти у «КамАЗа» за криптовалюту El Petro

Дуров назвал «фейком» данные о его британском гражданстве в официальном реестре юрлиц

Пользователи в России и по всему миру остались без интернета из-за уязвимости Cisco