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Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США
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Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Forbes.
Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже на 20 процентов (до 9,6 доллара за акцию) на фоне санкций.
Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными. «События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. (…) Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами», — передает его слова ТАСС.
Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры. Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельберг — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.
Ранее Вашингтон внес ряд российских бизнесменов в санкционный список.
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