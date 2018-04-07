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Как Россия намерена увеличивать свою долю присутствия на мировом рынке газа
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Как Россия намерена увеличивать свою долю присутствия на мировом рынке газа 

RT на русском 51 минуту назад
Россия продолжит закреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак 6 апреля. Помимо повышения эффективности нефтедобычи, правительство намерено глобализировать газовый сегмент. В частности, речь идёт об увеличении российской доли присутствия на мировом рынке сжиженного природного газа с нынешних 4% до 15—20%. По мнению экспертов, если кабмину удастся выполнить намеченный план действий, страна может догнать Катар — крупнейшего глобального экспортёра СПГ.
Добыча газа в 2018 году останется на прошлогоднем уровне — 691,1 млрд кубометров. В настоящий момент этот объём является рекордным для России. Об этом заявил в пятницу, 6 апреля, министр энергетики Александр Новак, выступая на расширенной коллегии Минэнерго.
Ожидаемый экспорт газа в ближнее и дальнее зарубежье по газотранспортной системе России (ГТС) составит в 2018 году около 210—220 млрд кубометров. Этот показатель немного ниже значений 2017 года — 227 млрд кубометров. Объём поставок на внутренний рынок останется прежним (468 млрд кубометров).
В долгосрочной перспективе Россия намерена глобализировать свой газовый сегмент. В частности, правительство планирует увеличить долю российского присутствия на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) с текущих 4% до 15—20%.
«Ресурсов в мире в избытке, и конкуренция за снабжение мирового рынка будет всё более острой. Газ также будет участвовать в мировой межтопливной конкуренции. Доля углеводородов в структуре мирового энергобаланса будет снижаться при росте газа как внутренней составляющей. Наша цель — создать условия для того, чтобы наши крупнейшие в мире запасы газа способствовали максимизации нашей доли на рынке», — заявил Александр Новак.
По мнению главы Минэнерго, России необходимо выполнить ряд условий, чтобы достичь заявленных целей. Прежде всего, речь идёт о развитии внутреннего рынка. Так, уровень потребления газомоторного топлива в России вырос за шесть лет на 50%. Александр Новак подчеркнул, что за пять лет российские нефтеперерабатывающие заводы реконструировали 78 установок — теперь на внутреннем рынке обращается бензин только пятого экологического класса.
Министр уточнил, что одними из ключевых задач для газовой отрасли является создание инфраструктуры и развитие конкуренции. Правительство также уделит внимание упрощению процедуры подключения к единой системе газоснабжения и распределительным сетям. Также продолжится реализация программы формирования общего для ЕАЭС рынка газа.
«Мы добываем около 640-650 млрд кубометров газа. Это меньше того объёма, что добывают Соединённые Штаты. Однако их первенство связано не с тем, что у нас меньше запасов, а с тем, что регулирование газового рынка в России реализовано странно. У нас внутренний рынок газа практически не развивается, однако резерв по внутреннему сбыту огромный, и сейчас его использует не «Газпром», а другие компании — «Роснефть», «Новатэк», «Лукойл», — пояснил RT гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.
По прогнозу Минэнерго, драйвером развития газового рынка России также станут СПГ-проекты, реализация которых позволит превратить Северный морской путь (СМП) в «транспортную артерию мирового масштаба».
Рустам Танкаев считает, что перспективы по продаже газа на международном рынке также можно назвать перспективными.
«Что касается европейского рынка, то в настоящий момент говорится много о том, что мы являемся ненадлежащим поставщиком. Но при этом все покупают российский газ, потому что он дешевле. Это главный фактор, который позволяет нам работать, что бы ни говорили в Еврокомиссии. Вот почему Германия инвестирует в «Северный поток—2», а Турция — в «Турецкий поток», — утверждает Танкаев.
При этом аналитик пояснил, что если Россия суммирует все планируемые проекты, то получит 79 млн тонн СПГ экспорта в год — это примерно 110 млрд кубометров газа, что равно одной шестой нынешнего уровня добычи. Такой уровень можно сравнить с объёмами Катара — главного поставщика СПГ в мире.
RT на русском: последние новости
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