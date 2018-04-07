Как Россия намерена увеличивать свою долю присутствия на мировом рынке газа

Россия продолжит закреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак 6 апреля. Помимо повышения эффективности нефтедобычи, правительство намерено глобализировать газовый сегмент. В частности, речь идёт об увеличении российской доли присутствия на мировом рынке сжиженного природного газа с нынешних 4% до 15—20%. По мнению экспертов, если кабмину удастся выполнить намеченный план действий, страна может догнать Катар — крупнейшего глобального экспортёра СПГ.

Добыча газа в 2018 году останется на прошлогоднем уровне — 691,1 млрд кубометров. В настоящий момент этот объём является рекордным для России. Об этом заявил в пятницу, 6 апреля, министр энергетики Александр Новак, выступая на расширенной коллегии Минэнерго.

Ожидаемый экспорт газа в ближнее и дальнее зарубежье по газотранспортной системе России (ГТС) составит в 2018 году около 210—220 млрд кубометров. Этот показатель немного ниже значений 2017 года — 227 млрд кубометров. Объём поставок на внутренний рынок останется прежним (468 млрд кубометров).

В долгосрочной перспективе Россия намерена глобализировать свой газовый сегмент. В частности, правительство планирует увеличить долю российского присутствия на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) с текущих 4% до 15—20%.

«Ресурсов в мире в избытке, и конкуренция за снабжение мирового рынка будет всё более острой. Газ также будет участвовать в мировой межтопливной конкуренции. Доля углеводородов в структуре мирового энергобаланса будет снижаться при росте газа как внутренней составляющей. Наша цель — создать условия для того, чтобы наши крупнейшие в мире запасы газа способствовали максимизации нашей доли на рынке», — заявил Александр Новак.

По мнению главы Минэнерго, России необходимо выполнить ряд условий, чтобы достичь заявленных целей. Прежде всего, речь идёт о развитии внутреннего рынка. Так, уровень потребления газомоторного топлива в России вырос за шесть лет на 50%. Александр Новак подчеркнул, что за пять лет российские нефтеперерабатывающие заводы реконструировали 78 установок — теперь на внутреннем рынке обращается бензин только пятого экологического класса.

Министр уточнил, что одними из ключевых задач для газовой отрасли является создание инфраструктуры и развитие конкуренции. Правительство также уделит внимание упрощению процедуры подключения к единой системе газоснабжения и распределительным сетям. Также продолжится реализация программы формирования общего для ЕАЭС рынка газа.

«Новатэк», «Мы добываем около 640-650 млрд кубометров газа. Это меньше того объёма, что добывают Соединённые Штаты . Однако их первенство связано не с тем, что у нас меньше запасов, а с тем, что регулирование газового рынка в России реализовано странно. У нас внутренний рынок газа практически не развивается, однако резерв по внутреннему сбыту огромный, и сейчас его использует не «Газпром» , а другие компании — «Роснефть» «Лукойл» , — пояснил RT гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев

По прогнозу Минэнерго, драйвером развития газового рынка России также станут СПГ-проекты, реализация которых позволит превратить Северный морской путь (СМП) в «транспортную артерию мирового масштаба».

Рустам Танкаев считает, что перспективы по продаже газа на международном рынке также можно назвать перспективными.

«Что касается европейского рынка, то в настоящий момент говорится много о том, что мы являемся ненадлежащим поставщиком. Но при этом все покупают российский газ, потому что он дешевле. Это главный фактор, который позволяет нам работать, что бы ни говорили в Еврокомиссии . Вот почему Германия инвестирует в «Северный поток—2», а Турция — в «Турецкий поток», — утверждает Танкаев.

При этом аналитик пояснил, что если Россия суммирует все планируемые проекты, то получит 79 млн тонн СПГ экспорта в год — это примерно 110 млрд кубометров газа, что равно одной шестой нынешнего уровня добычи. Такой уровень можно сравнить с объёмами Катара — главного поставщика СПГ в мире.