Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Рубль не отреагировал на решение минфина США добавить в свои санкционные списки 38 россиян и 15 структур, свидетельствуют данные торгов. Так, курс доллара на Московской бирже к 15:30 мск вырос на 24 копейки — до 57,95 рубля, а курс евро — на 22 копейки, до 70,84 рубля.

До публикации обновленного санкционного списка курсы доллара и евро находились вблизи этих уровней. При этом ранее сегодня курс доллара достигал 57,98 рубля, а евро — 70,97 рубля.