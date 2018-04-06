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Нефть США: скважины возвращаются
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Нефть США: скважины возвращаются 

Investing.com Россия 55 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Активность нефтяников в США возвращается. По данным компании BakerHughes, ведущего поставщика информации об активности в нефтедобывающей промышленности США, за прошлую неделю количество действующих нефтяных скважин в стране выросло на 11 до 808. Это существенный прирост: неделей ранее беспокойство аналитиков вызвало недельное снижение числа скважин на 7 единиц до 797.
Однако, как и предполагалось, это была временная, случайная флуктуация. В отношении годового прироста числа скважин также наметилась позитивная динамика — он вырос со 135 до 136.
Локальная добыча нефти, по данным U. S. Energy information Administration (EIA), прямо транслирующей данные Минэнерго США, за неделю, закончившуюся 30 марта, выросла на 27 тыс. баррелей в сутки до очередного рекорда в 10,46 млн баррелей в сутки.
«С точки зрения ситуации на рынке предпосылок для спада нет. Даже несмотря на то, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в это время становится на плановый ремонт и не может принимать продукцию, проще наращивать запасы для будущей передачи, чем останавливать производство», — говорил ранее по этому поводу главный аналитик банка NordeaДенис Давыдов.
Как известно, предел рентабельности для «нетрадиционных» производителей нефти оценивается в $40-50 за баррель WTI. Вечером пятницы баррель WTI торговался на уровне, близком к $62.
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