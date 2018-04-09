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Доллар уже в начале торгов может отступить ниже 58,1 рубля, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Доллар уже в начале торгов может отступить ниже 58,1 рубля, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,3% и 2,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя порядка 0,6%, однако продолжают торговаться ниже уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. На торгах в Азии наблюдается преобладание покупок, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,7% и 0,3% соответственно. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent сегодня с утра смогла подняться в район 67,4 доллара за баррель, сдержит активность «медведей».
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного снижения основных российских индексов в начале торгов. В частности, преобладание продаж приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 2280 пунктов. Однако с открытия Европы, где в начале торгов также возможна негативная динамика с последующим восстановлением, позволит нашему рынку отыграть потери и выйти к уровням закрытия пятницы. При этом в первой половине торгов определяющими могут стать данные из Старого Света, где сегодня будет опубликована статистика по безработице в Швейцарии, торговому балансу Германии и индексу доверия инвесторов от Sentix.
Отметим, что на рынке энергоносителей в ходе сегодняшней сессии не наблюдается поводов для дальнейшего роста цен на «черное золото», что обусловлено пятничной публикацией данных по буровой активности в Штатах, показавшей рост количества работающих нефтяных буровых установок на 10 штук — до 808 шт. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на ситуацию за океаном, где, в отсутствие важной макроэкономической статистики возможно восстановление основных индексов в первые часы торгов, что поддержит российских «быков» и позволит нашим индексам к концу сессии закрепиться в небольшом «плюсе».
На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам после существенного ослабления в пятницу. Утренний рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду поддержат российскую валюту, в результате чего доллар уже в начале торгов может отступить ниже 58,1 рубля.
Плюс к этому игроки могут вспомнить о высокой рублевой стоимости нефти, которая сейчас составляет порядка 3900 рублей за баррель Brent, что станет дополнительным фактором к укреплению рубля. Однако для углубления коррекции в американской валюте сил у «медведей» пока может не хватить, что будет обусловлено отсутствием дальнейшего роста на рынке энергоносителей. Отметим также и техническую картину, которая в текущий момент говорит в пользу продолжения роста пары USD/RUB и возможности достижения ею ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей.
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