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Белый дом: новые санкции против России не отменяют желания Трампа встретиться с Путиным
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Белый дом: новые санкции против России не отменяют желания Трампа встретиться с Путиным 

ТАСС 6 апреля 2018
Фото: Говорит Москва
ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Объявление об очередном расширении санкционного списка Вашингтона, касающегося Москвы, совершенно не отменяет стремления главы американской администрации Дональда Трампа провести новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
У нее поинтересовались, следует ли применение американских ограничительных мер в отношении еще 38 физических и юридических лиц России расценивать как отказ Трампа от планов организации новой возможной российско— американской встречи на высшем уровне. «Совершенно нет», — ответила Сандерс. «Как заявлял президент, он хочет, чтобы с Россией были хорошие отношения», — подчеркнула официальный представитель американского лидера.
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