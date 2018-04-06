Повышение ставки ФРС будет зависеть от ситуации в экономике США — Пауэлл

В первую очередь ставка традиционно будет зависеть от показателей занятости и инфляции, отметил он, выступая на заседании Экономического клуба в Чикаго

"Слишком медленное повышение ставок… может поставить под угрозу экономическую экспансию… Но слишком высокие темпы роста повысят риск того, что инфляция останется на прежнем уровне — ниже нашей цели в 2%", — сказал Пауэлл. «Путь постепенного повышения ставок призван сбалансировать эти два риска», — отметил он.

В конце марта ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с 2,5%. Прогноз по инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице был понижен до 3,8% с 3,9%.

При этом регулятор несколько разочаровал инвесторов, сообщив, что по-прежнему ожидает еще два повышения базовой ставки в 2018 году — до среднего уровня в 2,25%. Многие эксперты ожидали еще минимум три повышения.