МВФ сократит кредитование Украины

Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось

В 2018 году Украина получит от МВФ только $1,5 млрд, тогда как ранее речь шла о $3,5 млрд

Что касается траншей финансовой помощи в следующие годы, то они также будут сокращены. В 2019 году МВФ может перечислить $2 млрд, тогда как планировалось $4,4 млрд, в 2020 году — $1,5 млрд вместо $3,3млрд. По последним данным, на 2021 год, запланирован только транш в размере $1 млрд

Отмечается, что Киев до сих пор не получил пятый транш от МВФ, который планировалось перевести еще в прошлом 2017 году.