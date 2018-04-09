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МВФ сократит кредитование Украины
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Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось 

Прайм 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В текущем 2018 году Киев получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше средств, чем предполагалось ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономического развития Украины.
В 2018 году Украина получит от МВФ только $1,5 млрд, тогда как ранее речь шла о $3,5 млрд
Что касается траншей финансовой помощи в следующие годы, то они также будут сокращены. В 2019 году МВФ может перечислить $2 млрд, тогда как планировалось $4,4 млрд, в 2020 году — $1,5 млрд вместо $3,3млрд. По последним данным, на 2021 год, запланирован только транш в размере $1 млрд
Отмечается, что Киев до сих пор не получил пятый транш от МВФ, который планировалось перевести еще в прошлом 2017 году.
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