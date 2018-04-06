Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, нефти и газа и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 снизился на 0,35%, индекс SBF 120 упал на 0,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Veolia Environnement VE SA (PA:VIE), которые подорожали на 0,170 п. (0,89%), закрывшись на отметке в 19,330. Котировки Axa SA (PA:AXAF) выросли на 0,12 п. (0,55%), завершив торги на уровне 22,00. Бумаги Peugeot SA (PA:PEUP) выросли в цене на 0,09 п. (0,45%), закрывшись на отметке 19,99.

Лидерами падения стали акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), цена которых упала на 0,95 п. (3,87%), завершив сессию на отметке 23,62. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,560 п. (2,15%), закрывшись на уровне 25,535, а Legrand SA (PA:LEGD) снизились в цене на 0,90 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 62,10.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции GTT (PA:GTT), которые подорожали на 2,87% до отметки 52,05, Eutelsat Communications SA (PA:ETL), которые набрали 2,75%, закрывшись на уровне 17,40, а также акции ALD SA (PA:ALDA), которые повысились на 2,63%, завершив сессию на отметке 13,65.

Лидерами падения стали акции Neopost (PA:NPOS), которые снизились в цене на 5,73%, закрывшись на отметке 21,70. Акции компании TechnipFMC PLC (PA:FTI) потеряли 3,87% и завершили сессию на уровне 23,62. Котировки Tarkett (PA:TKTT) снизились в цене на 3,38% до отметки 26,88.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (275) превысило количество закрывшихся в плюсе (256), а котировки 110 акций практически не изменились.

Котировки акций Tarkett (PA:TKTT) упали до 52-недельного минимума, упав на 3,38%, 0,94 п., и завершили торги на отметке 26,88.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 3,64% до отметки 16.47.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,49%, или 6,50, достигнув отметки $1.335,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,84%, или 1,17, до $62,37 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,38%, или 0,94, до отметки $67,39 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,24% до 1,2270, а котировки EUR/GBP упали на 0,37%, достигнув отметки 0,8710.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,27% до 89,88.