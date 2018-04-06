Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,25%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, технологий и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подешевел на 0,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Telecom Italia (MI:TLIT), которые подорожали на 0,0554 п. (6,94%), закрывшись на отметке в 0,8532. Котировки Snam Rete Gas (MI:SRG) выросли на 0,046 п. (1,22%), завершив торги на уровне 3,820. Бумаги A2A (MI:A2) выросли в цене на 0,019 п. (1,21%), закрывшись на отметке 1,586.

Лидерами падения стали акции Prysmian (MI:PRY), цена которых упала на 1,13 п. (4,37%), завершив сессию на отметке 24,72. Акции CNH Industrial (MI:CNHI) поднялись на 0,346 п. (3,47%), закрывшись на уровне 9,614, а FinecoBank Banca Fineco SpA (MI:FBK) снизились в цене на 0,33 п. (3,32%) и завершили торги на отметке 9,67.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (171) превысило количество закрывшихся в плюсе (168), а котировки 34 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,90%, или 1,21, достигнув отметки $62,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,42%, или 0,97, до $67,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,52%, или 6,90, до отметки $1.335,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,26% до 1,2273, а котировки EUR/GBP упали на 0,37%, достигнув отметки 0,8710.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 89,86.