Порошенко повторит действия США против России

Украинский лидер Пётр Порошенко во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Украина введёт санкции против россиян, попавших в санкционный список США.
«Дал поручение СБУ, кабинету Министров и секретарю СНБО подготовить проект решений, который будет вынесен на СНБО: санкции будут введены и будут максимально синхронизированы с решением правительства США. К санкционному списку будут привлечены и Дерипаска, и другие российские олигархи», — сказал Порошенко.
6 апреля Минфин США расширил санкции в отношении России.
Порошенко заявил, что приветствует данное решение США и отметил необходимость синхронизации «украинского и американского санкционных режимов».