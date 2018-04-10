Порошенко повторит действия США против России

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Украина введёт санкции против России по аналогии с США 

RT на русском 44 минуты назад
Украинский лидер Пётр Порошенко во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Украина введёт санкции против россиян, попавших в санкционный список США.
«Дал поручение СБУ, кабинету Министров и секретарю СНБО подготовить проект решений, который будет вынесен на СНБО: санкции будут введены и будут максимально синхронизированы с решением правительства США. К санкционному списку будут привлечены и Дерипаска, и другие российские олигархи», — сказал Порошенко.
6 апреля Минфин США расширил санкции в отношении России.
Порошенко заявил, что приветствует данное решение США и отметил необходимость синхронизации «украинского и американского санкционных режимов».
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