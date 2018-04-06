Замедление экономики еврозоны представляет проблему для ЕЦБ

Экономика еврозоны замедляется, что затрудняет Европейскому центральному банку задачу по отказу от мер денежно-кредитного стимулирования и повышению процентных ставок, сообщает Dow Jones.

В начале 2018 года экономическая ситуация в еврозоне была довольно позитивной после того, как в 2017 году европейская экономика показала наилучшие результаты за десять лет, опередив США по темпам роста.

Тем не менее, в последние несколько недель экономические данные стран валютного союза были несколько более слабыми, чем ожидалось, что сигнализирует о замедлении роста ВВП в 2018 году.

Эти признаки замедления экономики являются аргументом в пользу позиции президента ЕЦБ Марио Драги , который считает, что центральному банку следует осторожно подходить к сворачиванию стимулирующих мер, в частности, масштабной программы покупки облигаций, известной как количественное смягчение (QE). Другие же представители ЕЦБ, такие как президент центрального банка Германии Йенс Вайдман , хотят уже в скором времени перейти к повышению процентных ставок.

Замедление европейской экономики может быть не таким уж существенным. Большая часть индикаторов указывает на продолжение роста ВВП, хотя и более медленными темпами. Такое развитие событий все же разочаровывает, поскольку еврозона все еще восстанавливается после мирового финансового кризиса, и некоторые страны валютного союза по-прежнему имеют высокий уровень госдолга и повышенную безработицу.

Неожиданностью стали опубликованные в пятницу слабые экономические данные Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Согласно официальному отчету, в феврале промышленное производство в стране сократилось на 1,6% по сравнению с январем, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal , ждали роста на 0,3%.

Кроме того, неожиданным снижением отметились розничные продажи и индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, который отслеживает активность в производственном секторе и сфере услуг. Индикаторы доверия европейских потребителей и компаний тоже снижались.

Падение экономических индикаторов отчасти обусловлено временными факторами, которые не окажут негативного влияния на рост ВВП в ближайшие месяцы. Например, замедление деловой активности было в некоторой степени обусловлено необычно холодной погодой в Европе.