Одна из причин для оптимизма — «медвежьи» настроения инвесторов на рынке акций США

Инвесторы на рынке США быстро превратились из крайних оптимистов в откровенных пессимистов, и это обнадеживающий сигнал для тех участников рынка, которые давно опасались, что Уолл-стрит настроена слишком оптимистично, сообщает Dow Jones.

На фоне растущих опасений насчет внешней торговли и технологических акций инвесторы сейчас настроены наиболее пессимистично за последние 7 месяцев и более. Об этом свидетельствуют очередные данные еженедельного опроса Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (American Association of Individual Investors, AAII), который отражает ожидания участников рынка акций на следующие 6 месяцев. В январе участники опроса находились в наиболее бычьем настроении с конца 2010 года.

Этот быстрый разворот происходит на фоне вывода средств инвесторами из фондов акций, падения рыночных оценок, а также растущего числа исполненных пут-опционов на S&P 500. Последние помогают инвесторам защититься от падения цен на рынке, в отличие от колл-опционов, помогающих заработать на росте. Между тем индекс волатильности CBOE, известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, вырос на 85% с начала года.

"В настоящий момент наблюдается крайне паническая реакция, — считает Эдмунд Шинг, отвечающий за разработку стратегии по деривативам на акции в BNP Paribas. — Как индикатор противоположного инвестирования, это делает меня оптимистом".

Инвесторы часто беспокоятся больше всего, когда рынок становится слишком бычьим, и многие аналитики отмечают, что оптимизм Уолл-стрит часто достигал своих максимумов непосредственно перед существенными падениями на рынке.

Когда настроения инвесторов ухудшаются, многие участники рынка начинают думать, что давление продаж уже вскоре ослабеет, и на рынок могут прийти новые деньги, которые будут обеспечивать потенциал роста, пока продолжает расти экономика.

S&P 500 снизился на 0,4% с начала года, хотя ожидания по прибылям выросли, компании активизировали выкуп собственных акций, а экономика продолжает рост.

По мнению Шинга, сигналы с рынка опционов, потоки акционерного капитала и индикаторы настроений в настоящее время дают наиболее пессимистичную картину с того времени, которое непосредственно предшествовало президентским выборам в ноябре 2016 года. Розничные инвесторы в США, похоже, стали крупнейшими продавцами акций. Между тем менеджеры институциональных фондов преимущественно увеличили покупки инструментов, дающих защиту от дальнейшего спада, или вывели часть средств из акций и краткосрочного долга, добавил Шинг, сославшись на свой анализ вывода средств из фондов и рынков опционов.

Нетто-отток средств инвесторов из популярного торгуемого биржевого фонда SPDR S&P 500 с начала этого года составил 25 млрд долларов, согласно FactSet. В целом, фонды акций США погасили обязательства на 48 млрд долларов с начала этого года, согласно данным EPFR Global на конец квартала.

Между тем Индекс участия Национальной ассоциации менеджеров активных инвестиций (National Association of Active Investment Managers), отражающий средние позиции управляющих активными инвестициями на рынке акций США, упал до 55,57 пункта на этой неделе с 71 пункта в 1-м квартале и около 63 пунктов в середине 2006 года. В декабре он достигал 121 пункта.

Конечно, согласно некоторым показателям, настроения на рынке еще далеки от крайне медвежьих.

Опционы и деривативы на S&P 500 сейчас показывают, что инвесторы ожидают дальнейшего усиления волатильности, но не обязательно масштабного обвала индекса, указывает Рэнди Фредерик, вице-президент по трейдингу и деривативам в Schwab Center for Financial Research.

"Соотношение опционов на покупку и продажу (по S&P 500) было бы значительно выше текущего, если бы инвесторы опасались гораздо более сильного спада", — добавил он.

Тем не менее, эта динамика отражает резкую смену настроений по сравнению с концом 2017 года и большей частью января. Тогда, согласно ежемесячному опросу Bank of America Merrill Lynch , инвесторы вкладывали рекордные суммы в фонды акций, а объемы средств, выведенных менеджерами институциональных фондов, достигли пятилетних минимумов.

Эд Кион, главный инвестиционный эксперт QMA, вспоминает свое выступление на конференции в январе, когда рынок успел прибавить уже 7% с начала года. «Я помню, что говорил об ожидаемой годовой доходности S&P 500 на уровне 10%, и люди высмеивали меня за излишнюю осторожность», — указывает он.

"Ожидания стали несколько скромнее", — добавляет Кион.

Многие инвесторы считают, что осторожность оправданна, учитывая рост процентных ставок, усилившиеся опасения насчет торговой войны между США и Китаем и давление на технологический сектор.

Однако некоторые видят в этом изменении настроений обнадеживающий признак здоровья рынка.

"Поскольку оптимизм инвесторов уменьшился, рынкам акций будет легче продолжать рост от текущего уровня, если рост мировой экономики будет оставаться стабильным", — полагает Майк Белл , стратег по рынкам в J. P. Morgan Asset Management. Эта компания сохраняет солидные позиции на рынках акций США и развивающихся стран, несмотря на недавний спад. Быстрый рост закончился, и акции стали дешевле, добавляет Белл.

Оценки акций остаются выше средних исторических уровней, однако несколько снизились. Форвардный мультипликатор цена/прибыль по S&P 500 снизился с январских 18,6 до 16,4 — самого низкого уровня с ноября 2016 года. Stoxx Europe 600 и японский Nikkei также торгуются с самыми низкими мультипликаторами цена/прибыль с 2016 года.