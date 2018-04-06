«РИА Рейтинг» рассчитало индекс кредитоспособности регионов РФ за 2017 год

В 2017 году сохранилась тенденция к улучшению кредитоспособности большинства российских регионов, однако в некоторых субъектах РФ долговая нагрузка остается на очень высоком уровне, что негативно влияет на кредитоспособность. Об этом свидетельствует динамика индекса кредитоспособности регионов РФ, рассчитываемого экспертами агентства «РИА Рейтинг».

Как поясняют аналитики, важнейшим фактором, повлиявшим на рост индекса, стало сокращение объемов государственного долга и рост доходов региональных бюджетов. В 2017 году суммарный объем государственного долга всех российских регионов уменьшился 1,6%, следует из обзора. При этом объем доходов региональных бюджетов всех субъектов РФ увеличился по сравнению с 2016 годом на 9%, а объем налоговых и неналоговых доходов — на 9,1%. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли в 70 регионах.

Сокращение долга на фоне роста доходов привело к снижению уровня долговой нагрузки. Так, отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2018 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2017 года составило 30,5%, что на 3,3 процентного пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета снизилось у 61 субъекта РФ.

Позитивное влияние на значение индекса также оказало сокращение числа субъектов РФ, региональные бюджеты которых исполнены с дефицитом. По итогам 2017 года их было 37, а в предыдущем году — 58. Кроме того, в 2017 году во многих регионах наблюдалась позитивная динамика экономических показателей, что создало базу для улучшения кредитоспособности. В 2017 году рост промышленного производства был зафиксирован в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году. Увеличилось число регионов с позитивной динамикой и других экономических показателей.

Общее улучшение макроэкономической ситуации вкупе с позитивными изменениями в бюджетной сфере обусловили рост кредитоспособности многих российских регионов, о чем свидетельствует повышение индекса кредитоспособности. Медианное значение индекса кредитоспособности на 1 января 2018 года составило 55,4 (диапазон значений — от 1 до 100), что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее. Среднее значение индекса кредитоспособности всех регионов выросло с 56,6 на 1 января 2017 года до 59,4 на 1 января 2018-го.

Индекс кредитоспособности по итогам 2017 года повысился у 55 субъектов РФ, из которых у 12 регионов — более чем на 10 пунктов. У двух субъектов РФ ( Москвы Санкт-Петербурга ) индекс кредитоспособности остался на максимально возможном уровне — 100. Снизился индекс у 26 субъектов РФ, при этом у многих из них снижение было относительно незначительным.

Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали Кемеровская, Белгородская области, Республика Коми Ненецкий автономный округ , Вологодская и Курская области, у которых по итогам 2017 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 15 пунктов. В большинстве случаев основной причиной повышения индекса стали снижение уровня долговой нагрузки и улучшение бюджетных показателей.

Наиболее существенно индекс кредитоспособности снизился у Томской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа . В основном это было обусловлено сокращением налоговых и неналоговых доходов, что привело к повышению уровня долговой нагрузки и росту дефицита бюджета.

На 1 января 2018 года индекс кредитоспособности превысил значение 80 у 25 регионов, что на шесть больше, чем годом ранее. У шести регионов значение индекса превышает 90. В их число на 1 января 2018 года, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Татарстан , Московская, Ленинградская и Тюменская области.

Высокое значение индекса кредитоспособности у этих регионов обусловлено хорошим уровнем развития экономики, невысокой долговой нагрузкой, хорошей бюджетной обеспеченностью. У большинства регионов — лидеров по индексу кредитоспособности объем государственного долга не превышает 10% налоговых и неналоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Исключением являются только Московская область и Татарстан, где отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2017 года составило 23,4% и 43,7% соответственно. Доходы региональных бюджетов названных субъектов РФ в основном формируются за счет собственных доходов, а доля безвозмездных перечислений незначительна: по итогам 2017 года доля налоговых и неналоговых доходов превышает 85%.

В то же время, несмотря на общее улучшение ситуации, кредитоспособность ряда регионов вызывает опасения, что во многом обусловлено высокими объемами государственного долга и низкой бюджетной обеспеченностью, констатируют эксперты. По данным на 1 января 2018 года, у 14 регионов РФ значение индекса кредитоспособности было ниже 30, среди которых у двух — ниже 20 (у Кабардино-Балкарии и Чукотского АО).

«В 2018 году на фоне тенденции к снижению долговой нагрузки, в особенности в области коммерческих кредитов, и улучшению общеэкономической ситуации можно ожидать продолжения роста индекса кредитоспособности у большинства регионов», — заключают авторы доклада.