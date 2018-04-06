В Восточном Китае найдены крупные запасы угля и газа

Хэфэй, 6 апреля / Синьхуа / — В провинции Аньхой /Восточный Китай/ обнаружены крупные запасы угля и газа в размере 4,8 млрд тонн и около 100 млрд кубометров соответственно. Об этом сообщили местные власти.

По сообщению Управления земельных и природных ресурсов провинции Аньхой, новые запасы угля были разведаны на угольном месторождении Хуайнань-Хуайбэй в северной части провинции.

97,9 млрд кубометров запасов природного газа, обнаруженных на угольном месторождении Хуайнань, представляют собой угольный метан и сланцевый газ.

Освоение газовых месторождений будет способствовать зеленному развитию провинции Аньхой. -0-