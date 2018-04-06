Страны АСЕАН уверены в прогнозах роста

EPA-EFE/WALLACE WOON

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Члены Ассоциации стран юго-восточной Азии (АСЕАН) уверены в перспективах своего экономического роста, несмотря на растущую глобальную напряженность в торговле, заявил министр финансов Сингапура Хэн Свид Кит.

США. Комментарии Хэна в конце встречи министров финансов региона и глав центральных банков появились на фоне серьезных торговых споров между двумя крупнейшими экономиками мира — КНР

Торговые трения между Вашингтоном и Пекином, как напоминает агентство, могут серьезно навредить глобальным цепочкам поставок.

"Мы озвучили предупреждение о риске роста протекционизма и о возможности ухудшения торговых напряженностей, — сказал Хэн. — Но в то же время у нас были очень подробные брифинги со стороны МВФ Всемирного банка , и оценки, сделанные многими экономистами частного сектора, были вполне последовательными, касаемо того, что темпы роста на 2018 год до 2019 года, вероятно, будут поддерживаться".

"Это дает нам уверенность в том, что основной сценарий остается в силе", — отметил он.

Сингапур, являющийся ключевым торговым и финансовым центром, часто воспринимается как индикатор глобальной экономики, потому что его экспорт равен примерно 200% его ВВП.