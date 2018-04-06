В России предложили устранить практику скидок при продаже табака

Практике предоставления скидок при розничной продаже табачной продукции потребителям необходимо противодействовать борьбой со скидочной системой на подобный вид товаров.

Соответствующие изменения в статьи 13 и 16 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» внесли на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с первым зампредом бюджетного Комитета палаты Сергеем Катасоновым ( ЛДПР ).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », согласно положениям указанного Федерального закона, для сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещается применение скидок с цены табачных изделий любыми способами.

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 13 упомянутого закона, механизм установления минимальной розничной цены на табачные изделия, предусматривает установление минимальной стоимости на уровне 75% от максимальных розничных цен.

Как отмечают авторы инициативы, что де-факто означает использование 25-процентной скидки от максимальной розничной цены по каждой ассортиментной позиции табачной продукции, что стимулирует продажи табачных изделий.

Кроме того, существующий механизм установления минимальной розничной цены на табачные изделия также является неэффективным в плане влияния на уровень цен на табачную продукцию и их ценовую доступность, поскольку он привязан к максимальной розничной цене каждой ассортиментной позиции продукции и для каждой ассортиментной позиции существует своя минимальная цена.

С учётом того, что максимальная розничная цена устанавливается производителем самостоятельно, это даёт возможность выводить на рынок продукцию с произвольно низкой ценой.

Для соблюдения положений статьи 16 Федерального закона и противодействия практике предоставления скидок на табачную продукцию, предлагается конкретизировать понятие применения скидок с цены табачных изделий, определив его в том числе как реализацию табачной продукции по цене ниже максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.