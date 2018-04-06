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Россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах
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Россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах 

Rambler News Service 44 минуты назад
Россияне стали чаще совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах, следует из данных информационно-аналитического комментария ЦБ за март.
«Население стало чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах и напрямую за рубежом. На это указывает тот факт, что в I квартале 2018 г. годовой темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств (3,5 — 4,0%) 2 превысил темп прироста оборота розничной торговли», — говорится в документе.
Еще одним фактором, указывающим, по мнению ЦБ, на рост покупок в иностранных интернет-магазинах, является существенный рост импорта товаров и услуг в январе-феврале 2018 года. «Согласно базовому прогнозу, годовой темп прироста физического объема импорта товаров и услуг в I квартале 2018 г. оценивается на уровне 10 — 12%», — говорится в комментарии.
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