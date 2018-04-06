Глазьев: Центробанк забрал все деньги из экономики 

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев назвал монетарные власти России «денежными фетишистами». Центробанк, по мнению Глазьева, забрал почти все деньги из российской экономики.
"Мы можем находиться в стагнационном депрессивном состоянии до очередного шока, который неизбежно последует, потому что платой за столь грубое и примитивное сжатие конечного спроса и ограничение количества денег, высасывание денег из экономики", — заявил Глазьев в интервью.
"Центральный банк забрал практически все деньги, которые были эмитированы предыдущим руководством ЦБ, 8 трлн руб. изъяты из экономики. И в ближайшие три года Центральный банк заявил о том, что и дальше будет изымать деньги из экономики посредством двух инструментов: это депозиты, где коммерческие банки смогут хранить свои деньги под достаточно высокий процент, близкий к ключевой ставке, и облигации, тоже достаточно высокодоходные", — отметил экономист.
"То есть Центральный банк создает таким образом искусственный барьер, который мешает перетоку денег из финансового сектора в реальный. Зачем брать на себя риски, если можно просто положить свободные деньги в Центральный банк, и за счет печатного станка он вам выдаст проценты, — считает Глазьев. — Платой за такую примитивную политику является резкое падение инвестиционной активности, которую мы наблюдаем уже четыре года подряд. В этой ситуации неизбежно нарастание технологического отставания, мы и так отстаём технологически от передовых государств".
"Посмотрите политику ФРС США или Народного банка Китая, методы разные, но цели одинаковые. Деньги — это инструмент. Но у нас наши горе-монетаристы из денег сделали фетиш. То, что у нас вытворяют денежные власти с деньгами, это фетишизация денег, которая становится самоцелью, — заявил Глазьев. — У нас самоцель всей экономической политики — повысить цену денег. Что такое снижение инфляции? Это повышение цены денег. И политика очень примитивная в этой связи. Они к деньгам относятся как к товару, как к некоему аналогу золота, и считают, что чем меньше мы этого товара выбрасываем на рынок, тем он будет дороже. То есть чем меньше будет денег, тем больше будет их покупательная способность и ниже инфляция. Кажется, так примитивно просто. Но дьявол кроется в деталях. И простота здесь хуже воровства".