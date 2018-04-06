Европа поддержит Украину в газовом вопросе с РФ

ЕК поддержит Украину на переговорах с РФ

Украина — Европейская комиссия поддержит Киев на переговорах Россия ЕС о газовом транзите по вопросу продления транзита после 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминика Ристори.

По словам Ристори, действующий транзит через Украину очень важен для Киева в части доходов, а для Европы — для диверсификации газовых путей.

«Поэтому будем использовать все каналы для помощи Украине», — добавил он.

Ристори также заявил, что строительство «Северного потока-2» не будет поддержано Евросоюзом и Еврокомиссией, так как «не содействует диверсификации поставок или маршрутов поставок».