Пекин прокомментировал последние заявления Вашингтона о повышении пошлин

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости . Последние заявления и действия США в отношении возможного повышения пошлин на китайские товары неверные, Вашингтон сам рубит сук, на котором сидит, заявил официальный представитель минкоммерции Китая Гао Фэн.

"Результат столь ошибочных действий можно описать как то, что США сами рубят сук, на котором сидят ", — заявил на пресс-конференции в пятницу представитель ведомства.

Он подчеркнул, что «Китай никогда не создает провокаций, но в случае таковых всегда дает решительный отпор».

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.