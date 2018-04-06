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Пекин прокомментировал последние заявления Вашингтона о повышении пошлин
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Пекин прокомментировал последние заявления Вашингтона о повышении пошлин 

РИА Новости 47 минут назад
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Последние заявления и действия США в отношении возможного повышения пошлин на китайские товары неверные, Вашингтон сам рубит сук, на котором сидит, заявил официальный представитель минкоммерции Китая Гао Фэн.
"Результат столь ошибочных действий можно описать как то, что США сами рубят сук, на котором сидят ", — заявил на пресс-конференции в пятницу представитель ведомства.
Он подчеркнул, что «Китай никогда не создает провокаций, но в случае таковых всегда дает решительный отпор».
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.
В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.
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