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Дерипаска прокомментировал санкции против себя
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Дерипаска прокомментировал санкции против себя 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский олигарх Олег Дерипаска, включенный Минфином США в санкционный список, назвал это решение безосновательным, сообщает «Интерфакс».
«События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», — заявил он.
Подробнее комменировать ситуацию он отказался, отметив, что сейчас готовится «отметить день светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье».
По оценке Forbes, состояние Дерипаски на фоне санкций после 6 апреля сократилось на $957 млн, сейчас оно составляет $5,3 млрд Это произошло из-за резкого падения стоимости акций подконтрольных ему компаний. Среди пострадавших от новых санкций Сулейман Керимов, чье состояние снизилось на $244 млн (до $6,6 млрд) и Виктор Вексельберг, потерявший $41 млн (состояние снизилось до $14,6 млрд).
Ранее США расширили список антироссийских санкций, в списке 26 физических лиц и 15 юридических лиц.
 Ещё 64 источника 
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