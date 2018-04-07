Дерипаска прокомментировал санкции против себя

«События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», — заявил он.

Подробнее комменировать ситуацию он отказался, отметив, что сейчас готовится «отметить день светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье».

По оценке Forbes , состояние Дерипаски на фоне санкций после 6 апреля сократилось на $957 млн, сейчас оно составляет $5,3 млрд Это произошло из-за резкого падения стоимости акций подконтрольных ему компаний. Среди пострадавших от новых санкций Сулейман Керимов , чье состояние снизилось на $244 млн (до $6,6 млрд) и Виктор Вексельберг , потерявший $41 млн (состояние снизилось до $14,6 млрд).