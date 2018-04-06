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Минэкономразвития сделало прогноз по инфляции за год
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Минэкономразвития сохраняет прогноз по годовой инфляции в РФ в июне ниже 2% 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в годовом выражении ниже 2% к концу июня. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
"Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц. Наш прогноз — ниже 2% на конец июня, он актуален", — сказал глава МЭР.
По данным Росстата, месячная инфляция в РФ в марте составила 0,29%, годовая — 2,35%. С начала года потребительские цены выросли на 0,81%.
Минэкономразвития ожидало, что в марте инфляция в России составит 0,2-0,3% в месячном выражении и 2,2-2,3% в годовом.
При этом инфляция продолжает находиться значительно ниже цели ЦБ РФ по инфляции в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, показатель не достигнет целевого значения в этом году при условии отсутствия негативных погодных шоков.
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