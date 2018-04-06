Минэкономразвития сделало прогноз по инфляции за год

Минэкономразвития сохраняет прогноз по годовой инфляции в РФ в июне ниже 2%

Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в годовом выражении ниже 2% к концу июня. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин

"Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц. Наш прогноз — ниже 2% на конец июня, он актуален", — сказал глава МЭР.

По данным Росстата, месячная инфляция в РФ в марте составила 0,29%, годовая — 2,35%. С начала года потребительские цены выросли на 0,81%.

Минэкономразвития ожидало, что в марте инфляция в России составит 0,2-0,3% в месячном выражении и 2,2-2,3% в годовом.