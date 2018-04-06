Европа завалила Украину несъедобными продуктами

После отмены Украиной обязательной сертификации пищевой продукции в 2015 году и открытия рынка для товаров из ЕС европейские страны начали поставлять на Украину большое количество фальсифицированных продуктов. Об этом пишет «Голос.UA» со ссылкой на заявление главы общественной организации «Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей „Потребительское доверие“» Максима Гончара.

«В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения… По моему убеждению, когда мы открыли границы и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», — сказал он.

По его словам, в украинские детские сады поставляется сливочное масло с небезопасными добавками, а на прилавках магазинов в целом большое количество просроченных продуктов. «Главным стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей», — отметил он.

По словам Гончара, ожидается, что ситуация улучшится после вступления 4 апреля в силу закона, вводящего новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов.