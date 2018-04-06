Россия рассматривает расчет за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном

"Есть общее понимание, что надо двигаться в сторону использования национальных валют в расчетах. Потребности в этом есть, как и пожелания сторон. Это касается и Турции, и Ирана — везде мы рассматриваем вопрос расчета в национальных валютах. Для этого нужны предпосылки, больше касающиеся финансово-экономической сферы и банковской", — сказал он, отвечая на вопрос о возможностях расчета за нефть в нацвалютах.

Новак отметил, что если есть возможность в национальной валюте рассчитываться и есть согласие и желание компаний, то нужно также изучить вопрос конвертации этой валюты, ее дальнейшего использования.