Стало известно о новом прогнозе, касающемся роста цен на бензин в России

На этот раз своими предположениями поделились представители Министерства энергетики РФ

По мнению министра энергетики России Александра Новака, цены на бензин по итогам 2018 года скорее всего окажутся не выше уровня инфляции. Об этом он заявил сегодня, 6 апреля, в ходе беседы с журналистами. При этом он подчеркнул, что на внутреннем рынке сейчас нет дефицита автомобильного топлива.

«Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года, рост должен быть на уровне инфляции», — цитирует RNS Александра Новака

Новости / Авто и общество

Стало известно о том, что влияет на рост стоимости бензина в России

С прогнозом по удорожанию литра бензина на пять рублей к лету ранее выступил глава правления «Совета по товарным рынкам» Илья Мороз , в результате чего он получил от ФАС предостережение о «недопустимости действий, …

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Напомним, по итогам прошлого года темпы роста цен на бензин (7,3%) превысил уровень инфляции в стране почти в три раза (2,5%). При этом акцизы на автомобильное топливо уже повысили с 1 января 2018-го, следующее увеличение ставок ожидается в начале июля текущего года. Представители отрасли не раз отмечали, что любая дополнительная финансовая нагрузка в итоге отражается на кошельках конечных покупателей — обычных автомобилистов.

Ранее сообщалось о прогнозе независимых трейдеров, согласно которому ценник литра бензина вырастет на пять рублей уже к лету. Это предположение наделало немало шуму, ведь цена топлива закладывается в стоимость почти всей продукции в стране. Напомним, „Совет по товарным рынкам“ сделал свой прогноз, исходя из „неконтролируемого“ роста оптовых цен на топливо, сокращения объёма горючего на бирже, а также дефиците бензина в некоторых регионах РФ.

Информацию о нехватке топлива ранее уже опровергли в Федеральной антимонопольной службе. Теперь о том, что на внутреннем рынке нет дефицита бензина, заявил глава Минэнерго. „Мы не видим какой-то критичной ситуации, на сегодняшний день достаточное количество нефтепродуктов“, — пояснил он.

С начала 2018-го цена топлива выросла на 0,4%. Однако динамика может стать заметнее, об этом говорится в обзоре „Аналитики товарных рынков“. „В ближайшее время средняя по РФ розничная цена бензина может начать расти на 20-30-50 копеек в неделю“, считают эксперты.

В правительстве ранее допустили вероятность колебаний цен на бензин в России. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, причиной для этого является недавнее повышение акцизов. Он подчеркнул, что в целом предпосылок для резкого увеличения розничной стоимости топлива в стране нет.

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По материалам: www.kolesa.ru