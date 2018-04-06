Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 2,4%

Потребительские цены в России в марте выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция ускорилась до 2,4% с февральской 2,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в пятницу.

С начала года инфляция составила 0,8%, а в I квартале по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — 2,2%. В марте 2017 года инфляция была на уровне 0,1%, напоминает статистическое ведомство.

В прошлом месяце в 11 субъектах РФ потребительские цены выросли на 0,5% и более, в том числе в республиках Крым Бурятия — 0,8% и 0,7% соответственно в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5% и 1,1% При этом в Республике Ингушетия была зафиксирована дефляция на уровне 0,1% в результате снижения цен на продовольственные товары на 0,4%.

Москве и в Санкт-Петербурге инфляция составила 0,4% (с начала года — 0,9% и 1,1% соответственно).

Минэкономразвития ранее прогнозировали, что в марте инфляция в РФ составит 0,2—0,3% месяц к месяцу, в годовом выражении — 2,2—2,3%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России 23 марта заявила, что во II квартале инфляция достигнет минимума из-за эффекта базы прошлого года по продовольствию, а далее годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%. По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3—4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019-м.

Как сообщалось ранее, в феврале потребительские цены в России выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция не изменилась относительно январского уровня, составив 2,2%.